In conseguenza degli ulteriori sviluppi della situazione relativa al coronavirus, con particolare riferimento alla zona del Veneto e della Provincia di Padova, si determina la sospensione anche dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile – gironi C, Serie B2 Femminile – gironi D, E, della giornata in programma oggi e domani e che sarà recuperata a data da destinarsi.

Si invitano inoltre il Comitato Regionale e i Comitati Territoriali del Veneto (in modo particolare del territorio di Padova), così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune. La Federazione, rimane in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di darne ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore.

