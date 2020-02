Giuseppe Sannino non siederà sulla panchina dell’Honved il prossimo 29 febbraio, lasciando il suo posto a István Pisont, ex calciatore della nazionale ungherese.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, l’allenatore italiano è stato temporaneamente sospeso insieme al suo vice per pericolo di contagio da Coronavirus essendo stato in contatto “lui e il suo vice Recenti con persone che vivono nelle aree in cui è esploso il caso coronavirus, in Lombardia“. I due non presentano alcun sintomo del virus, ma l’Honved non ha intenzione di rischiare così ha deciso di allontanare Sannino e il vice, che non hanno nemmeno preso parte agli ultimi allenamenti della squadra. Contro il Dvtk sabato dunque ci sarà Pisont in panchina, in attesa del ritorno dell’allenatore italiano.

