Su indicazione del Consiglio dei Ministri il CONI ha invitato tutte le Federazioni e le DSA (Discipline Sportive) a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio 2020 tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto. Pertanto, tutte le manifestazioni sportive in corso nelle regioni Lombardia e Veneto sono state sospese. Inoltre, ad integrazione di quanto già comunicato, sono state sospese pure tutte le attività sportive nella città di Torino.

Per la Dama sono stati rinviati i singoli campionati regionali (dettagli su www.federdama.it)

Per gli scacchi nella giornata di domenica 23 febbraio non sono state disputate, rinviandole a data da destinarsi, le gare in programma a Ceriano Laghetto (Mi) Gallarate (Va) Marcheno (Bs) e 2 gare giovanili a Milano.

Restano da confermare nel fine settimana 29 febbraio-1 marzo le gare a Torino, Zevio, Salsomaggiore, Biella, Sarzana, Salice Terme, Venezia, più il campionato regionale lombardo femminile di Abbiategrasso e i tornei scolastici (manifestazione ‘scacchi-scuola’) ad Erba e Spirano (Bg).

