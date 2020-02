Doppia sfida Italia-Turchia, ma nessun derby. Sono stati sorteggiati nella tarda mattinata di giovedì, a Lussemburgo, i quarti di finale della CEV Champions League Volley 2020: tre squadre italiane attendevano di conoscere le avversarie nel primo turno a eliminazione diretta verso la Superfinal di Berlino (sabato 16 maggio) e non ci saranno, almeno per ora, duelli fratricidi.

L’Igor Gorgonzola Novara, campione in carica, affronterà il Fenerbahce Opet Istanbul della statunitense Robinson e della serba Mihajlovic. Nell’eventuale semifinale, le azzurre di Massimo Barbolini affronterebbero la vincente del confronto tra VakifBank Istanbul e Dinamo Mosca (con gara di ritorno in casa).

L’A. Carraro Imoco Conegliano se la vedrà con le tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda, per la seconda stagione consecutiva tra le migliori otto del continente e dunque avversario pericoloso. Nell’eventuale accoppiamento di semifinale, le pantere – con gara di ritorno in casa – incrocerebbero la vincente tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Eczacibasi VitrA Istanbul, altra corazzata del volley internazionale con la stella Boskovic (ma priva delle infortunate Kim e Baladin). Gare di andata tra il 3 e il 5 marzo, una settimana dopo il ritorno.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

Gare di andata (3-5 marzo)

Fenerbahce Opet Istanbul – Igor Gorgonzola Novara

Dinamo Moscow – VakifBank Istanbul

Savino Del Bene Scandicci – Eczacibasi VitrA Istanbul

Allianz MTV Stuttgart – A. Carraro Imoco Conegliano

Gare di ritorno (10-12 marzo)

Igor Gorgonzola Novara – Fenerbahce Opet Istanbul

VakifBank Istanbul – Dinamo Moscow

Eczacibasi VitrA Istanbul – Savino Del Bene Scandicci

A. Carraro Imoco Conegliano – Allianz MTV Stuttgart

LE DATE

Quarti di finale: andata 03-05/03, ritorno 10-12/03

Semifinale: andata 24-26/03, ritorno 07-09/04

Finale: 16/05

LA FORMULA

Le formazioni partecipanti sono state divise in cinque gironi da 4 squadre. Ogni squadra ha affrontato le tre avversarie dello stesso girone in gare di andata e ritorno per complessive 6 partite. La prima fase promuove le cinque prime classificate e le tre migliori seconde ai quarti di finale. Nella fase a eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali), la formula prevede gare di andata e ritorno con eventuale “golden set” per stabilire la qualificazione al turno successivo. A maggio, le Superfinals che eleggeranno la squadra campione d’Europa.

