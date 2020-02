I piloti MotoGp scendono in pista per i test pre-stagionali di Losail, ma Andrea Iannone non correrà insieme ai colleghi. Ancora in attesa della sentenza sulla sua positività al doping, il pilota di Vasto non potrà tornare in pista per provare la nuova Aprilia.

Un vero peccato, perchè secondo Iannone la moto ha grande potenziale: “una delle più belle, è stato fatto uno step molto importante rispetto al 2019, ne sono molto felice. Mi sento molto comodo sulla nuova moto, è molto stretta come piace a me, non soffro più con il freno, sono contento. Spero di tornare e divertirmi presto con questa moto. Non vedo l’ora di provarla“.

In merito al caso doping ‘The Maniac’ ha poi dichiarato con molto amarezza: “mi dispiace tanto, un pilota ha grande nostalgia già poche settimane dopo la fine del Campionato. Il mio habitat naturale è la pista, non sono i tribunali. Ma sono molto motivato e concentrato sul da farsi, mi sto allenando sempre, voglio essere pronto quando sarà il momento di tornare. Aspettative? Pensiamo solo alla moto, quelle sono state assolutamente rispettate“.

