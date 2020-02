Otto gol in cinque partite in Bundesliga, Erling Haaland continua a macinare record su record. L’ultimo sigillo ieri all’Eintracht Francoforte, nel 4-0 con cui il Borussia Dortmund ha steso i rivali salendo a meno uno dal Bayern Monaco.

Un momento magico per il norvegese che, ai microfoni del sito ufficiale della Bundes, ha ammesso di voler continuare a migliorare: “per tutta la vita ho sognato di diventare un calciatore professionista. Ho sempre saputo di essere bravo, ma era un viaggio lungo e difficile. Dopo aver firmato il primo contratto da professionista ho pensato: ‘È fantastico, ma poi ho voluto sempre di più’. Quando ho iniziato a giocare e segnare regolarmente per il Salisburgo, ero molto contento. Poi guardi ragazzi come Kylian Mbappé in Ligue 1 e pensi che c’è ancora un livello più alto da raggiungere nel mondo del calcio. Ecco, il mio obiettivo è diventare uno dei migliori giocatori al mondo“.

