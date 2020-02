Archiviati i Mondiali di Anterselva, forieri di grandi successi per l’Italia, è la volta dei Campionati Europei, che prenderanno il via mercoledì 26 febbraio a Minsk. Otto le gare in programma fino al prossimo 1 marzo: si comincerà con le supersprint, per poi proseguire giovedì con la consueta staffetta mista e la staffetta mista singola. Venerdì tutti a riposo prima del gran finale: sabato le sprint promettono grande spettacolo, mentre a chiudere la manifestazione saranno due pursuit, con l’ultima al via domenica alle ore 12,30.

L’Italia andrà a caccia di medaglie in Bielorussia con i seguenti sette biatleti scelti dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: Saverio Zini, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Daniele Cappellari, Irene Lardschneider, Alexia Runggaldier e Nicole Gontier. La squadra resterà a Minsk anche la settimana successiva per prendere parte all’ultimo appuntamento stagionale dell’Ibu Cup: dal 4 al 7 marzo infatti, si svolgeranno le sei prove finali che decreteranno i vincitori della competizione.