Piove sul bagnato in casa Olimpia Milano. La squadra allenata da coach Messina ha subito il quarto ko consecutivo in Eurolega nella serata di ieri, arrivato ai supplementari contro lo Zalgiris Kaunas e, come se non bastasse, ha perso Sergio Rodriguez. Il talentuoso playmaker spagnolo, stando al comunicato della società meneghina, ha riportato uno stiramento al muscolo vasto mediale della coscia sinistra ed una distorsione alla caviglia sempre sinistra. Entrambi gli infortuni saranno valutati nei prossimi giorni.

Valuta questo articolo