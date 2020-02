E’ iniziata oggi la Final Eight di Coppa Italia: ad aprire le danze è stata la sfida tra Olimpia Milano e Cremona, per i primi quarti di finale del torneo. Al Mediolanum Forum di Milano, sono stati i padroni di casa ad avere la meglio: il team guidato da coach Messina ha mandato al tappeto Cremona, col punteggio di 86-62. Decisivi per Milano il primo e quarto quarto, nei quali i padroni di casa hanno fatto la differenza, accumulando il vantaggio necessario per assicurarsi la vittoria. L’Olimpia Milano stacca dunque il pass per le semifinali, nelle quali sfiderà la vincente tra Virtus Bologna e Venezia.

