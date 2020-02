Certamente il pareggio per 1-1 maturato al San Paolo non mette il Napoli nella posizione di favorita per il passaggio ai quarti di finale, ma l’emergenza in casa Barcellona fa sorridere Gattuso. Il club blaugrana infatti, secondo quanto riferito dai media spagnoli, ha a disposizione per il ritorno del Camp Nou solo 9 calciatori.

Infortuni e squalifiche hanno decimato la formazione blaugrana in vista del ritorno del 18 marzo, obbligando Setien a fare di necessità virtù. Il giallo ricevuto ieri obbligherà Busquets alla squalifica, così come il rosso sventolato in faccia a Vidal. A loro si aggiungono gli infortunati Dembelé e Suarez, oltre agli acciaccati Sergi Roberto, Jordi Alba e Gerard Piqué. Facendo un rapido calcolo, gli uomini abili e arruolabili per il ritorno di Champions sono undici, compresi i due portieri Ter Stegen e Neto: Semedo, Lenglet, Umtiti e Junior Firpo in difesa. Rakitic, Arthur e De Jong a centrocampo e i soli Messi e Griezmann in attacco.

