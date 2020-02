E’ andato vicino alla vittoria del suo primo Slam, ma Dominic Thiem ha dovuto alzare bandiera bianca ad un passo dal successo degli Australian Open.

L’austriaco ha esaltato nel post gara le qualità di Djokovic, indicato come il migliore al mondo insieme a Federer e Nadal: “vorrei iniziare congratulandomi con Novak Djokovic perché stai facendo qualcosa di surreale, tu e altri due uomini avete portato il tennis a questo livello pazzesco e sono contento di poter competere con voi anche se oggi non è bastato. Spero di potermi prendere una rivincita molto presto. Quello che facciamo noi ha un’importanza secondaria rispetto a quello che sta accadendo in Australia, l’Australian Open è stato una distrazione: mi auguro che il recupero dagli incendi avvenga rapidamente e che non succedano mai più cose simili. Ho ricevuto un grande supporto in queste due settimane, ho sentito il vostro amore: ringrazio chi organizza il torneo, è uno dei migliori eventi nel mondo dello sport e non vedo che sia l’anno prossimo per tornarci

