Gael Monfils non sbaglia e si qualifica alle semifinali del torneo ATP di Rotterdam, il francese non lascia scampo al britannico Evans eliminandolo dal tabellone. Qualche grattacapo solo nel primo set per il numero 9 del ranking mondiale, che si impone al tie-break prima di chiudere la contesa con il risultato di 7-6, 6-2. Nel prossimo turno Monfils se la vedrà con il vincitore del match tra Krajinovic e Rublev.

