ATP New York, il tabellone del torneo è stato delineato, oggi si comincerà con le gare del primo turno sul cemento americano. Tanti gli ‘esperti’ di questa superficie, grandi servitori che si daranno battaglia per la vittoria finale. Parliamo di giganti del calibro di Opelka, Raonic, Isner, Anderson, Karlovic e Sandgren, insomma, il meglio del meglio quando si parla di ace. Per quanto riguarda i nostri colori, ci sarà Seppi in campo, impegnato contro Dzumhur al primo turno.

ATP New York, il tabellone

Isner J. (1)-Bye

Karlovic I.-Thompson J.

Dzumhur D.-Seppi A.

Johnson S.-Sandgren T. (5)

Opelka R. (3)-Bye

Nishioka Y.-Laaksonen H.

(Q)-Anderson K.

Shi B. (WC)-Norrie C. (7)

Kecmanovic M. (6)-Paul T.

(Q)-(Q)

Sock J. (WC)-Giron M.

Humbert U. (4)-Bye

Edmund K. (8)-Uchiyama Y.

Schnur B.-Koepfer D.

(Q)-Kwon S.

Raonic M. (2)-Bye

