ATP New York che inizia oggi sul cemento della Grande Mela, con il solito novero di grandi tennisti che prenderanno parte al torneo. Non ci sarà però Nick Kyrgios, il quale ha deciso di dare forfait per l’impegno americano. Come noto, le condizioni fisiche dell’australiano sono spesso e volentieri precarie, e ciò causa una mancanza di ritmo preoccupante per Nick.

Kyrgios ha deciso di non prendere parte al torneo di New York a causa di un infortunio alla spalla, l’ennesimo acciacco della sua ancor giovane carriera. Dunque niente New York, Kyrgios si rifarà vivo ad Indian Wells? Staremo a vedere…

