Lo scorso 13 dicembre si erano resi responsabili di un furto milionario in una delle abitazioni londinesi di Bernie Ecclestone, nella quale vive la figlia Tamara insieme alla propria famiglia. Ad inizio febbraio i due ladri sono finiti in manette e adesso attendono in carcere la prossima udienza, prevista per il 28 di questo mese.

L’Associated Press ha rivelato che si tratta di due cittadini rumeni, madre e figlio, riusciti ad introdursi nella villa della famiglia Ecclestone, portando via una refurtiva da 60 milioni di euro. Maria Mester, rumena di 47 anni, è stata arrestata venerdì scorso presso l’aeroporto di Stansted, mentre il figlio Emil-Bogdan Savastru, è stato catturato il giorno prima ad Heathrow. L’intera refurtiva non è stata al momento recuperata, ma gli inquirenti contano di riuscirci nel minor tempo possibile.

