Il Coronavirus è arrivato in Italia: la regione Lombardia è nel panico causa di due casi di decesso che stanno facendo tremare tutti gli italiani. Un evento che sta bloccando il mondo intero, anche quello dello sport: tanti infatti i rinvii in questi giorni proprio in Lombardia.

Una situazione allarmante che sta facendo preoccupare anche Giovanni Malagò, numero 1 del Coni: “sono in contatto col ministro Spadafora, se ci sono competizioni dove ci sono dei casi acclarati, lo sport non potrà esserci. Precauzioni forti? Sto sentendo e vedendo che su questo argomento parlano un po’ tutti, meglio far parlare gli esperti e attenersi alle decisioni delle autorità. Sono anche un rappresentante del Cio, al momento non c’è alcuna controindicazione che le Olimpiadi abbiano dei problemi”.

Valuta questo articolo