Fernando Alonso rischia di non prendere parte alla prossima 500 Miglia di Indianapolis, ultima gara che gli resta da vincere per ottenere la Triple Crown.

Lo spagnolo, vicino alla firma con il Team Andretti Motorsport, ha ricevuto il veto da parte della Honda, che fornisce i motori alla scuderia americana. Una rifiuto dovuto ai cattivi rapporti tra il driver di Oviedo e il colosso giapponese, ossidatisi dopo quanto avvenuto in Formula 1 durante il periodo condiviso in McLaren. L’indiscrezione sul ‘no’ della Honda è stata rilanciata da Racer, secondo cui i giapponesi avrebbero rifiutato la richiesta dell’Andretti di schierare una macchina in più a Indy per Alonso. L’unica via per lo spagnolo di partecipare alla 500 Miglia sarà quella di puntare su un team motorizzato Chevy, come accaduto nel 2019, quando Alonso non riuscì a qualificarsi con la McLaren equipaggiata con il motore americano. Un’opzione che non esalta Alonso, che potrebbe così decidere di non presentarsi al via nel catino di Indy.

Valuta questo articolo