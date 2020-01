Il big match dei quarti di finale del torneo WTA di Brisbane se lo aggiudica Naomi Osaka, che supera in tre set l’ostica Kiki Bertens. La numero 4 del mondo riesce ad avere la meglio con il risultato di 6-3 3-6 6-3 dopo due ore esatte di gioco, riuscendo così a staccare il pass per la semifinale dove affronterà la vincente del match tra Riske e Pliskova.

Tutto semplice invece nella parte alta del tabellone per Petra Kvitova, che lascia solo le briciole all’americana Brady. La tennista ceca vince in scioltezza con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e venti minuti di battaglia. La numero 7 del mondo conosce già la sua avversaria in semifinale, sarà Madison Keys a contenderle un posto in finale, dopo aver battuto la connazionale Collins in due set.

