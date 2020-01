Naomi Osaka riesce a qualificarsi per il secondo turno del torneo di Brisbane, ma quanta fatica per avere ragione di Maria Sakkari. La numero 4 del ranking WTA riesce ad imporsi in tre set con il risultato di 6-2/6-7/6-3 dopo oltre due ore di partita.

Un successo importante, che permette alla giapponese di avanzare al turno successivo in tabellone, dove la Osaka se la vedrà con Sofia Kenin, abile a superare in due set la Sevastova.

Valuta questo articolo