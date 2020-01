Servono 1 ora e 38 minuti a Simona Halep per staccare il pass valevole per i quarti di finale del WTA di Adelaide. La tennista romena, attuale numero 4 del ranking mondiale femminile, ha sconfitto in due set l’australiana Ajla Tomljanovic davanti al pubblico di casa. Halep si è imposta con il punteggio di 4-6 / 5-7.

