Un ultimo scatto delle sue vacanze alle Maldive sui social, prima di buttarsi a capofitto nella nuova avventura del Grande Fratello Vip 2020. Wanda Nara ha deciso di far letteralmente perdere la testa a tutti i suoi follower, con una foto che mostra il suo lato B in bianco e nero in costume. “Quest’estate è finita, ne verrà un’altra“, ha scritto probabilmente riferendosi al fatto che, al momento le vacanze sono finite e non avrà il tempo di viaggiare troppo per il mondo col suo nuovo impegno, il Grande Fratello Vip 2020.

La showgirl argentina non è una concorrente della nuova edizione della casa più spiata d’Italia, bensì sarà opinionista insieme a Pupo, al fianco del presentatore Alfonso Signorini. La prima puntata andrà in scena domani sera e, oggi, Wanda Nara è stata impegnatissima in una giornata dedicata alla stampa proprio davanti alla porta rossa più famosa d’Italia.

La moglie di Mauro Icardi ha mostrato sui social i preparativi in albergo, facendo impazzire tutte le donne con una cabina armadio scintillante, ma facendo anche girare la testa agli uomini con un balletto… esplosivo. Wanda, scatenata, ha ripreso il suo decolletè… ballerino.

