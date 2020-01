Manca poco per la seconda, attesissima, puntata del Grande Fratello Vip 2020. Dopo l’esordio di due giorni fa, Alfonso Signorini riapre subito le porte della casa più spiata d’Italia per un doppio appuntamento d’eccezione.

Non mancherà, dunque, Wanda Nara, opinionista al fianco di Pupo, che anche oggi, si è concessa un pre-GF davvero hot! La showgirl argentina si è preparata per questo secondo appuntamento con una spa super sexy. La moglie e agente di Mauro Icardi si è mostrata sui social seminuda, in un primo momento in un lettino da Spa e successivamente nella sauna, sfoggiando con orgoglio e sensualità il suo lato B.

PER IL VIDEO >>> Wanda Nara e la spa… bollente! Il pre-GF Vip è sempre più sexy <<<

Valuta questo articolo