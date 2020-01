In attesa di rivederla in tv per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara ha raggiunto il marito in Francia, trascorrendo dei momenti speciali con le sue amate figlie. Tra una festa di compleanno ed un viaggio, la showgirl argentina trova anche il tempo per prendersi cura del suo corpo e per… far impazzire tutti i suoi fan sui social.

La moglie e agente di Mauro Icardi ha infatti pubblicato ieri dei video bollenti nelle sue Storie Instagram: in intimo giallo, in pizzo, Wanda Nara si è sottoposta ad un intenso massaggio mostrando con fierezza il suo lato B ma anche un decolletè da urlo.

