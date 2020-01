Il conto alla rovescia sta per terminare: inizia questa sera il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara, ha presentato ieri la nuova edizione della casa più spiata d’Italia.

Occhi puntatissimi sulla moglie-agente di Mauro Icardi: “sono una grande appassionata di GF e sono particolarmente felice di partecipare per poter mostrare una parte diversa di me e dire finalmente quello che voglio. Nel calcio non posso farlo quasi mai… Tiki Taka? Non l’ho lasciato, ma ora è impossibile fare entrambe le cose“, ha raccontato alla ‘rosea’. La showgirl, che al GF sarà opinionista, ha anche parlato della possibilità di essere concorrente: “in realtà non me lo hanno mai chiesto, mai dire mai! Certo, con la megafamiglia che ho sarebbe proprio dura, devo e voglio seguire i figli, così come mio marito. Però ammiro chi lo fa, io senza telefono morirei! Dopo dieci minuti già mi dovrebbero portare in rianimazione…“.

“Mauro al GF? Mah, lui è più tipo da Isola dei Famosi, gli piace la natura, ama la caccia e la pesca. Nella Casa non so… ma tanto manca molto tempo prima che smetta di giocare! Futuro? La decisione spetta a lui, ma ancora non c’è nulla di certo. Vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo...“, ha concluso Wanda.

