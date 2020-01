Manca poco, pochissimo al derby della Capitale: tra 48 ore Roma e Lazio si sfideranno nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. Alla vigilia del match, però, ecco spuntare delle nuove polemiche legate al profilo social di Francesco Totti.

Sembra infatti che l’ex capitano giallorosso abbia messo un like a Gigi Buffon, che celebrava la vittoria della Juventus sulla Roma in Coppa Italia: “Avanti tutta anche in Coppa Italia“, ha scritto il portiere bianconero, ricevendo il “mi piace” di Totti.

I tifosi romanisti non l’hanno presa bene e sui social si è subito scatenata la bufera: non solo fan che si scagliano contro Totti, c’è anche chi lo difende, giustificando il gesto con l’amicizia che lega i due campioni, oppure con qualche problema di gestione dei profili social.

