Serata amarissima per il Torino: il club granata è stato pesantemente sconfitto dall’Atalanta nell’anticipo del sabato sera della 21ª giornata di Serie A. Il Toro ha ceduto 0-7 davanti al suo pubblico dopo una prestazione davvero deludente.

Severissimo Mazzarri al termine del match: “una prestazione così non me la ricordo in 20 anni di carriera. E’ indifendibile, chiediamo scusa a tutti. Ora andiamo in ritiro, dobbiamo cercare di sterzare. Lasciare? Io nelle difficoltà non lascio mai. Oggi c’è da fare tutti delle riflessioni. Dopo aver toccato il fondo come oggi si può solo risalire“, ha dichiarato il tecnico granata ai microfoni Sky.

“Non ha funzionato niente. Prestazione indifendibile. Inutile commentare una partita del genere. Andiamo subito in ritiro, ho parlato con i ragazzi. Poi decideremo. Oggi c’è solo da chiedere scusa“, ha aggiunto Mazzarri a Dazn.

Valuta questo articolo