I fan di Andy Murray dovranno pazientare ancora un po’ per rivederlo in campo. Il tennista scozzese dovrà stare fermo ai box ancora qualche settimana a causa di un dolore alla zona pelvica che gli impedisce di allenarsi e giocare al meglio delle sue possibilità. Per questo motivo, Murray si è cancellato dai tornei di Montpellier e Rotterdam previsti per il prossimo mese. Il tennista britannico ha dichiarato: “devo ascoltare il mio corpo e tornare in campo solo quando ci saranno le condizioni adatte”.

