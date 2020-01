La prima finalista della Supercoppa di Spagna è il Real Madrid, che supera in semifinale a Gedda il Valencia senza la benché minima fatica.

La squadra di Zidane si impone 3-1 in scioltezza, lasciando solo le briciole ai propri avversari, riusciti a ridurre lo svantaggio solo nel recupero con un rigore di Parejo. Ad aprire le marcature ci pensa Kroos con una parabola splendida direttamente da calcio d’angolo, non lasciando scampo al portiere del Valencia. Nel finale di primo tempo Isco raddoppia, prima che Modric cali il tris dopo un’ora di gioco. Il Real adesso attende in finale la vincente del match tra Barcellona e Atletico Madrid, in programma domani sera sempre in Arabia Saudita, dove si sta svolgendo la manifestazione.

