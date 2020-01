L’Italia del parallelo è pronta a regalare gioie ai tifosi anche a Piancavallo, seconda tappa casalinga della Cdm dopo quella di Cortina. Gli azzurri guidati da Cesare Pisoni stanno letteralmente dominando in questa stagione: lo dimostra la classifica generale maschile, con ben cinque italiani nelle prime sei posizioni. Roland Fischnaller infatti, è in vetta davanti a Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza ed Edwin Coratti. Il tedesco Stefan Baumeister è quinto, seguito da Mirko Felicetti.

Oltre agli azzurri citati fino ad ora, proveranno a stupire sulle piste del Friuli Venezia Giulia anche Aaron March, Marc Hofer e Gabriel Messner, mentre tra le donne saranno presenti al via Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Alice Lombardi, Giulia Gaspari, Nadya Ochner, Aline Moroder e Cindy Schmalzl. Il programma scatterà sabato 25 gennaio con uno slalom previsto per le ore 14 e preceduto come di consueto dalle qualifiche, domenica spazio alla gara a squadre con lo start confermato alle ore 14. La diretta tv sarà garantita da Raisport.

