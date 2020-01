Grande avvio per l’Italia dello short track nella prima giornata degli Europei di Debrecen, in Ungheria. Nella prima sessione dedicata alle batterie sono state infatti moltissime le note positive: Arianna Fontana (Fiamme Gialle) e Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur) hanno superato i turni di qualificazione su tutte e tre le distanze in programma mentre Martina Valcepina (Fiamme Gialle) ha ottenuto il pass sui suoi 500 e sui 1500 restando invece fuori soltanto dai quarti di finale dei 1000 metri. Così, se la Freccia Bionda punterà forte su tutte le gare cercando un grande piazzamento nella classifica overall e la Mascitto tenterà l’accesso nelle finali in programma, Valcepina proverà a concentrarsi soprattutto sulla distanza più breve dove resta tra le favorite assolute.

Al maschile Tommaso Dotti (Fiamme Oro) e Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) hanno mancato soltanto la qualificazione sui 500 centrando invece il risultato su 1000 e 1500. Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) supera invece il turno su 500 e 1500 venendo eliminato soltanto nei 1000. Molto bene pure le staffette con il quartetto maschile formato da Cassinelli, Dotti, Confortola e Marco Giordano (Carabinieri) capace di chiudere al secondo posto la batteria dei quarti di finale conquistando l’accesso alla semifinale di domani contro Olanda e Germania. Netta vittoria nei quarti invece per la staffetta femminile formata da Fontana, Valcepina, Mascitto e Arianna Sighel (Fiamme Oro), pronta così a sfidare domani in semifinale Germania, Russia e Bulgaria.

Giornata in definitiva più che positiva per la Nazionale azzurra degli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu. Domani si torna sul ghiaccio per ribadire tutta la competitività del gruppo tricolore.

Sabato 25 gennaio (diretta online su RaisportWeb)

Ore 10.45: ripescaggi 1500 e 500

Ore 14: semifinale e finali 1500, quarti di finale, semifinali e finali 500, semifinali staffette

Domenica 26 gennaio (diretta online su RaisportWeb)

Ore 11.15: ripescaggi 1500 e 500

Ore 14: quarti di finale, semifinali e finali 1000, super finali 3000, finali staffette

