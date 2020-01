Una gara dietro le quinte e poi il guizzo nei due km finali. Johannes Klaebo ha vinto da vero fuoriclasse la 15 Km in tecnica classica disputatasi in Val di Fiemme, quinta tappa del Tour de Ski. Il leader della classifica generale di Cdm, si è aggiudicato una prova nel complesso equilibrata che ha visto a lungo il gruppo molto compatto. I migliori hanno svelato le carte solo nella parte finale della prova: Ustiugov, Bolshunov e Klaebo hanno combattuto al massimo fino al traguardo dove ha avuto la meglio il norvegese che si è portato così al secondo posto nella speciale classifica del Tour de Ski, dietro solo al russo Alexander Bolshunov, in testa con 19 secondi di vantaggio.

Giandomenico Salvadori, 19esimo all’arrivo con un distacco di 40″6, è l’unico italiano a punti. Niente da fare invece per Stefan Zelger, Federico Pellegrino, Mikael Abram e Maicol Rastelli, tutti staccati di oltre un minuto e mezzo dalla vetta. Nella giornata di sabato è prevista una sprint a partire dalle ore 11,25 dove il poliziotto di Nus cercherà di ripetere le grandi prestazioni di Planica e Lenzerheide dove ha ottenuto due ottimi secondi posti.

Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Mass Start Tour de Ski Val di Fiemme (Ita):

KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 39:51.0 USTIUGOV Sergey RUS +0.7 BOLSHUNOV Alexander RUS +1.0 LARKOV Andrey RUS +4.4 ROETHE Sjur NOR +10.2 COLOGNA Dario SUI +11.0 SPITSOV Denis RUS +13.7 HOLUND Hans Christer NOR +15.8 HALFVARSSON Calle SWE 18.1 NISKANEN Iivo FIN +18.4

19. SALVADORI Giandomenico ITA +40.6

37. ZELGER Stefan ITA +1.40.5

43. PELLEGRINO Federico ITA +2:05.8

49. ABRAM Mikael ITA +2:46.0

53. RASTELLI Maicol ITA +3:15.0

Classifica Tour de Ski maschile dopo cinque tappe su sette:

BOLSHUNOV Alexander RUS 2:24:39 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR +0:18 USTIUGOV Sergey RUS +0:21 ROETHE Sjur NOR +1:27 NISKANEN Iivo FIN +1:32 HOLUND Hans Christer NOR +1:34 MALTSEV Artem RUS +1:45 GOLBERG Paal NOR +1:51 COLOGNA Dario SUI +1:57 HALFVARSSON Calle SWE +2:00 SALVADORI Giandomenico ITA +5:05 ZELGER Stefan ITA +7:54 ABRAM Mikael ITA +9:24 PELLEGRINO Federico ITA +9:34 RASTELLI Maicol ITA +11:50

