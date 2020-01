Matthias Mayer è stato il più veloce al termine della discesa disputata sulla pista di Wengen, prima manche della combinata alpina che apre la tre giorni di gare in terra svizzera.

L’austriaco ha confermato il buon feeling messo in evidenza nella prova di giovedì, ed ha rifilato cinque decimi al primo inseguitore, lo svizzero Gilles Roulin. Completa il podio virtuale l’altro austriaco Daniel Danklmaier, indietro di 67 centesimi. Quarto posto per Dominik Paris, il quale ha dato segnali positivi in vista della discesa di sabato: il carabiniere della Val d’Ultimo ha sciato molto bene in alcuni tratti, salvo poi perdere qualche decimo nel tratto finale. Senza errori nello slalom, il 30enne può sperare di conquistare punti importanti in ottica classifica generale.

Può sorridere anche Riccardo Tonetti, settimo a 1″09: lo sciatore delle Fiamme Gialle, dopo una prima frazione non perfetta, recupera tantissimo tanto da conquistare per alcuni minuti nel leaders’ corner. Le prospettive in vista dello slalom sono buone con il bolzanino che potrà giocarsi le sue chance per il podio. L’altro azzurro in gara, Guglielmo Bosca, è 20esimo con un ritardo di 1″81.

Tonetti: “sono contentissimo, sapevo che dopo le due prove potevo limare qualcosa in termine di linee e soprattutto di decisione. Sono partito con la giusta cattiveria è tutto è andato nella maniera che volevo. Dovrò attaccare anche in slalom, partirò con la giusta decisione. Poi vedremo come finirà”.

Paris: “ci ho provato, non è stata una prova perfetta ma ho fatto dei tratti in maniera molto positiva. Per domani dovrò migliorare qualcosa, ma adesso mi concentro sullo slalom. In gran parte della pista mi sento a mio agio ma c’è ancora qualcosa da migliorare“.

Ordine d’arrivo prima manche AC Cdm Wengen (Sui):

MAYER Matthias AUT 1:41.40 ROULIN Gilles SUI +0.53 DANKLMAIER Daniel AUT +0.67

4. PARIS Dominik ITA +0.79 HINTERMANN Niels SUI +0.80 CATER Martin SLO +1.05

7. TONETTI Riccardo ITA +1.09 KRIECHMAYR Vincent AUT +1.10 KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.12 MUZATON Maxence FRA +1.20ù

20. BOSCA Guglielmo ITA +1.81

Valuta questo articolo