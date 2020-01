Terminato il Torneo dei Quattro Trampolini, che ha eletto come vincitore il polacco Dawid Kubacki, la Coppa del mondo del salto con gli sci si trasferisce in Val di Fiemme per una tre giorni di gare intensa. Il giapponese Ryoyu Kobayashi avrà il compito di difendere la vetta della classifica generale, ma Stefan Kraft, Marius Lindvik e Karl Geiger, apparsi molto in forma nelle ultime uscite promettono battaglia. Al via nella gara di casa ci saranno anche tre azzurri: si tratta di Alex Insam, Federico Cecon e Giovanni Bresadola.

I saltatori saranno impegnati dal trampolino HS104 di Predazzo a partire da venerdì 10 gennaio quando si svolgeranno le qualifiche a partire dalle ore 18. Poi spazio alle due gare in notturna: sabato lo start è previsto alle ore 16, mentre domenica l’appuntamento è per le ore 16,30 . Nella scorsa stagione le due prove furono vinte dal polacco Dawid Kubacki e dal giapponese Ryoyu Kobayashi.

Valuta questo articolo