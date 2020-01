Roger Federer è pronto a tuffarsi sul primo Slam della stagione, gli Australian Open. Il tennista svizzero, intervistato da Tennis.com, ha parlato del proprio rapporto con gli Slam e della tanto chiacchierata rivalità con Djokovic e Nadal.

“È una questione importante per noi tre. Per me è stato importante superare i 14 titoli dello Slam di Pete Sampras, anche se battere quel record mi ha fatto sentire un po’ a disagio. Avere condiviso la mia carriera con Novak e Rafa è stata una fortuna, penso che lasceremo una grande eredità alle prossime generazioni. Vedranno che ci sono stati tre ragazzi capaci di vincere importanti tornei dopo i 30 anni. Chi vincerà più Slam? Mi sembra ovvio che Novak e Rafa vinceranno più titoli dello Slam di me. Sono incredibilmente bravi ed hanno più anni di carriera avanti rispetto a me. Il livello che hanno mostrato nel 2019 dimostra che continueranno a vincere”. Dunque Roger è convinto che i due suoi più grandi rivali lo sorpasseranno in futuro, quando lui avrà già appeso la racchetta al chiodo.

Valuta questo articolo