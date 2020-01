Roger Federer si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro il rivale Novak Djokovic. Un incontro vinto nettamente dal serbo, 3 set a 0, con tante chance perse da Roger sopratutto nel primo set nel quale è stato per due volte avanti di un break prima di cedere al tie-break.

Roger Federer però, parlando della giornata odierna, si è detto comunque soddisfatto: “alla fine della giornata sono tutto sommato felice. Non era facile oggi affrontare un match d’alto livello dopo aver lottato prima con Millmann e poi con Sandgren, è stato orribile. Ho avuto le mie chance, ho giocato abbastanza bene e tutto sommato ho ottenuto un buon risultato qui in Australia, devo essere contento di quanto fatto”. Un Federer che dunque vede il bicchiere mezzo pieno dopo l’esperienza australiana, culminata con una semifinale persa contro il numero 2 al mondo, non certo un torneo negativo per lo svizzero. King Roger ha addebitato anche parte della sua sconfitta ad una stanchezza accumulata durante i durissimi turni precedenti e l’infortunio all’inguine ha pesato: “Ho giocato con il 3% di possibilità di vincere. Non credo che sarei andato in campo se non avessi avuto la possibilità di vincere. Ho perso contro un grande giocatore, lo conosciamo tutti. Avevo il freno a mano tirato, per paura di infortunarmi seriamente e star fuori a lungo“, ha sentenziato Federer. E sul futuro la chiosa più importante: “spero di tornare a giocare qui”.

