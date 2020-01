L’esperienza di Daniele De Rossi con la maglia del Boca è già finita, il centrocampista italiano ha deciso di chiudere definitivamente la sua carriera, salutando dunque anche il club argentino.

Una scelta presa al suo rientro in Italia per le vacanze di Natale e confermata poi al presidente del Boca al suo ritorno in Sudamerica. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sul futuro di De Rossi, ciò che è certo è che la sua carriera è arrivata alla sua conclusione.

Valuta questo articolo