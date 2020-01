Pomeriggio ricco di pareggi nelle partite della 20ª giornata di Serie A. Non sorride l’Inter di Antonio Conte, che nella città del tecnico nerazzurro viene rallentata dal Lecce. Un 1-1 che impedisce all’Inter di riavvicinarsi alla Juve, che adesso ha la possibilità di volare a +3 in caso di vittroria contro il Parma. Un punto importantissimo per Liverani in chiave salvezza, mentre Antonio Conte non può dirsi di certo soddisfatto del risultato ottenuto.

Per quanto riguarda le altre partite del pomeriggio, pareggio anche a Bologna, dove i rossoblu hanno sfidato il Verona, chiudendo il match con un 1-1. Terminata in parità anche Brescia-Cagliari, col risultato di 2-2.

