Notte NBA ricca di incontri, come ogni sabato che si rispetti. La serata è iniziata con la vittoria 133-130 dei Clippers contro New Orleans, con i losangelini ancora privi di George. Ci ha pensato Leonard a sbrigare la pratica, con 39 punti., solo 5 minuti senza canestri per Melli. Scivola via il piede invece a Boston, sconfitta dai Suns 123-119 nonostante i 37 di Smart, 39 punti a referto invece per Booker.

L’incontro clou della serata è stato quello vinto dai Lakers contro Houston 124-115, un duello che potrebbe riproporsi anche ai playoff. LeBron ne mette 31, Westbrook 35 ed Harden 34, ma ad avere la meglio è il collettivo di Vogel. Thunder vittoriosi contro Portland 119-106 nonostante l’assenza del Gallo, accerchiato da voci di un possibile addio imminente. Vincono i Bucks contro i Nets 117-97, 29 per Giannis. Negli altri incontri giocati nella notte, successo dei 76ers contro i Knicks 90-87, vittorie anche per Toronto e Bulls rispettivamente contro Minnesota e Cleveland. Infine tornano al successo gli Warriors, vittoriosi 109-95 contro i Magic.

Valuta questo articolo