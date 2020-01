Il 19° turno di Eurolega si apre con una netta sconfitta per l’Olimpia Milano. La formazione italiana si arrende alla capolista Anadolu Efes trascinato da Shane Larkin (23 punti). Sconfitta pesante anche per il Real Madrid che scivola in seconda posizione dopo il ko in Russia contro il CSKA Mosca firmato dai 19 punti di James.

Ko esterno per il Barcellona che viene sconfitto nello scontro in zona Playoff dal Maccabi Tel Aviv di Tyler Dorsey (19 punti). Vittoria invece per il Fenerbahce che grazie ai 16 punti di De Colo piega il Lione e si avvicina alla zona Playoff. Nelle altre due gare della serata da registrare il successo esterno del Valencia sul campo del Khimki e la vittoria dell’Alba Berlino in casa dell’Olympiakos.

Risultati 19ª Giornata Eurolega:

CSKA Mosca-Real Madrid 60-55

Khimki Mosca-Valencia 75-84

Anadolu Efes-Olimpia Milano 88-68

Fenerbahce-Lione Villeurbanne 86-64

Olympiakos-Alba Berlin 86-93

Maccabi Tel Aviv-Barcellona 92-85

Valuta questo articolo