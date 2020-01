Il prossimo 20 febbraio a Napoli (ore 20.30, diretta su SkySport) la Nazionale del CT Meo Sacchetti esordirà nelle FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers. L’Italia, che ospiterà uno dei quattro gironi della rassegna continentale (2 al 19 settembre 2021) e pertanto è già qualificata, affronterà al PalaBarbuto la Russia di coach Bazarevich per la prima gara del Gruppo B. Tre giorni dopo (23 febbraio), l’Italbasket sarà a Tallinn per sfidare l’Estonia, che all’esordio è impegnata contro la Macedonia del Nord.

L’evento in programma a Napoli è organizzato da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Quella contro la Russia sarà per l’Italia la gara numero 25 nel capoluogo campano. L’ultima volta fu in occasione della Finale per il 5° posto nell’Europeo del 1969, nella quale gli Azzurri furono sconfitti dalla Spagna 66-71. Complessivamente a Napoli l’Italia ha un bilancio di 21 vittorie e 3 sconfitte.

Cinquantuno anni dopo dunque, l’Italbasket tornerà all’ombra del Vesuvio. Molto più recente invece, l’ultimo scontro fra Italia e Russia. Il 9 agosto 2019 le due Nazionali si incrociarono infatti nella seconda giornata della Verona Basketball Cup, torneo di preparazione a FIBA World Cup 2019 (i russi si imposero all’ultimo possesso con il punteggio di 72-70). In 25 partite giocate contro la Russia, l’Italia ha vinto 15 volte.

Calendario EuroBasket 2021 Qualifiers, Gruppo B

20 febbraio 2020

Italia-Russia

Macedonia del Nord-Estonia

23 febbraio 2020

Estonia-Italia

Russia-Macedonia del Nord

27 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Russia

30 novembre 2020

Russia-Italia

Estonia-Macedonia del Nord

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2021 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania*). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1 dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021.

Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2021 si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

