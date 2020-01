Qualificazioni Australian Open, ben 4 gli italiani impegnati questa notte nell’ultimo turno di gare, quello che ha regalato ad alcuni tennisti l’ingresso in tabellone a Melbourne. Ebbene, non è stata una grande giornata per gli azzurri, dato che il bollettino finale recita 1 vittoria e ben 3 sconfitte.

Uomini tutti battuti nell’ultimo turno di qualificazioni al primo Slam della stagione. La mattinata australiana è iniziata con Viola, sceso in campo contro il cileno Tabilo e sconfitto 6-2 6-3 abbastanza nettamente. Gli altri due azzurri hanno lottato col coltello tra i denti per approdare in tabellone, senza però avere molta fortuna. Griekspoor ha sconfitto Musetti 6-4 7-6, una bella gara quella del giovane italiano che di certo avrà modo di rifarsi in futuro, Giustino infine ha giocato una grande gara contro l’esperto Trungelliti, crollando solo al terzo set col punteggio di 6-2 1-6 7-6. Soddisfazione invece tra le donne, con la Cocciaretto che ha portato a 4 il numero di italiane in tabellone. Dopo Trevisan, Paolini e Giorgi, la Cocciaretto ha conquistato il pass sconfiggendo Martincova con un netto 6-2 6-1.

