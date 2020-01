Ad inizio stagione voleva andare via ad ogni costo, avrebbe fatto qualsiasi cosa per ritornare al Barcellona. L’affare però non si è concretizzato e Neymar ha lavorato duro per riconquistare la fiducia dei suoi tifosi a suon di gol e grandi prestazioni. Anche i compagni sono tornati ad avere grande fiducia in lui. Dopo la vittoria sul Lille, firmata proprio da una doppietta di O’Ney, il portiere Keylor Navas ha speso parole al miele nei confronti del brasiliano ai microfoni di Telefoot: “Neymar? È un giocatore di un altro livello, di un altro mondo. Siamo molto felici di averlo nella squadra. Ci rende più forti, sappiamo che è determinato a dare tutto per la squadra e per raggiungere i traguardi importanti”.

