Sarà una stagione importante per Federica Pellegrini, pronta a vivere la sua ultima Olimpiade prima di appendere definitivamente gli occhialini al chiodo.

La Divina si prepara per una sensazionale uscita di scena, che farà certamente emozionare tutti coloro che l’hanno seguita e sostenuta nel corso della sua lunga e trionfale carriera. Intervistata ai microfoni della ‘Stampa’, la nuotatrice veneta si è soffermata sulla sua vita privata, senza sbottonarsi più di tanto: “ho postato la foto di un anello, ma non c’è il diamante. Nessuna promessa, quell’anello è un regalo di mia madre e non lo levo mai dal 2004. Amore e nuoto? Nel 2004 e nel 2008 nulla mi ha influenzato, il 2012 è stato un anno che proprio non è andato, anche a livello personale, nel 2016 nessuna turbativa così come, credo, nel 2020. Ormai sono abbastanza grande per scindere le due cose. La tv? Lì si vede la ragazza normale, lontana dall’agonismo che stravolge”.

Soffermandosi sul suo rapporto con Magnini, la Divina ha rivelato: “è stato un insieme di errori, non avevo sviluppato la progressione giusta, in palestra non sono stata seguita come dovevo e in più ci si è messo il cuore. Stagione difficile. Il suo matrimonio? Era nell’aria e prima o poi arriverà per tutti il momento. Una volta ritirata, magari tornerò ad innamorarmi, ma la priorità ora è restare più rilassata possibile. Si sono sfogati tutti, non c’è altro da dire oltre quello che si sa. Io non confermo, non ho intenzione di parlarne. A volte vedo paparazzi che scattano e poi le foto non circolano, tanto la storia è sempre la stessa”.

