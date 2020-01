Nikki Bella si sposerà, questa volta (sembra) per davvero! Dopo la clamorosa proposta ricevuta sul ring di WrestleMania 33 da parte dell’ex compagno John Cena, poi tornato sui suoi passi alcuni mesi dopo, la metà delle ‘Bella Twins’ ha accettato la proposta fatta dal nuovo ragazzo Artem Chigvintsev con il quale si sta frequentando da tempo. I due si sono detti sì durante un viaggio romantico in Francia lo scorso novembre. L’annuncio è arrivato attraverso un post Instagram nel quale Nikki Bella ha scritto: “mi esalta l’idea di passare il 2020 e la prossima decade con te Artem. Ho detto sì in Francia a novembre! Abbiamo trovato a tenerlo segreto ma vogliamo condividere la nostra eccitazione per il nuovo anno!“.

