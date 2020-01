Il prossimo 5 febbraio Neymar compirà 28 anni, ma questa volta non è in programma alcuna maxi festa fra lusso ed eccessi. Il brasiliano, festaiolo per eccellenza, ha avvertito amici ed entourage che il compleanno di quest’anno sarà molto discreto. Lo riferisce il quotidiano spagnolo AS. Neymar sembra dunque concentrato sui tanti impegni sportivi del suo 2020: dallo scudetto con il PSG al cammino in Champions, passando per la Copa America e l’eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per ONey è l’anno della maturità?!

