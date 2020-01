Neymar Jr. non smette di stupire e, nel match di Coppa di Francia contro il Reims, si è esibito in uno dei suoi tanti colpi ad effetto. Questa volta con un alto livello di originalità, considerando che l’assist tentato per un proprio compagno di squadra è arrivato di… sedere!

Proprio così, il brasiliano ha prolungato un passaggio dalla difesa con il suo fondoschiena, mettendo fuori causa l’avversario e servendo sulla corsa Di Maria. Poco male che la palla non sia arrivata a destinazione, basta il gesto per alzarsi in piedi e applaudire.

