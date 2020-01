Dopo aver sognato di portare tutti e 3 i suoi figli ai Lakers, progetto naufragato dopo che Lonzo Ball è stato scambiato verso New Orleans nell’affare Anthony Davis, LaVar Ball ha messo gli occhi sui New York Knicks. Il padre più famoso dell’NBA, ha dichiarato ai microfoni di TMZ Sports di avere in mente un piano per far tornare grande la franchigia della ‘Grande Mela’.

Il tutto partirebbe da un mix di Mark Jackson in panchina e dei suoi figli in campo, per formare le basi di un ciclo in stile Golden State Warriors: “Mark Jackson sarebbe perfetto per New York e sai perché? Conosce la città, la squadra e l’ambiente: è un punto di riferimento. Al Draft dovrà scegliere mio LaMelo, poi con gli altri due miei figli farà grandi cose come che ha già fatto con Golden State”.

Valuta questo articolo