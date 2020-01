Brutto episodio capitato nel secondo tempo di Napoli-Fiorentina. Il centrocampista Allan, sostituito da Gattuso, non ha preso bene il cambio e ha deciso di non accomodarsi in panchina, prendendo direttamente la via degli spogliatoi. Un gesto che non fa altro che gettare benzina sul fuoco in un momento piuttosto complicato per il Napoli e lo stesso Gattuso alla quarta sconfitta in 5 gare.

Forse a questo punto sarebbe il caso di far giocare chi ne ha voglia. E di lasciare negli spogliatoi chi ha fretta di tornarci…#NapoliFiorentina #Allan [🎥 via @DAZN_IT] pic.twitter.com/g8Z8MHjwqe — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) January 18, 2020

