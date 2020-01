Il Mondiale 2020 non è ancora iniziato, ma Ducati e Honda hanno già cominciato a battagliare sul piano dialettico. La scintilla l’ha accesa Claudio Domenicali durante la presentazione della Ducati, quando aveva sottolineato come “la Honda vinca solo con un pilota. Preferisco essere secondo, con la dimostrazione che tutti i nostri piloti possano vincere, piuttosto che vincere ripetutamente solo con uno e con gli altri piloti che non riescono neanche ad avvicinarsi alla vittoria”.

Parole che hanno scatenato la reazione di Alberto Puig, il quale ha risposto per le rime ai microfoni di ‘La Vanguardia’: “la verità è che le sue dichiarazioni sono sorprendenti. Però se preferisce così, che continuino ad essere secondi, perché non abbiamo alcuna intenzione di lasciarli vincere. Non capisco perché parla di vincere con un solo pilota, quando la Honda ha vinto con più piloti di chiunque altro nella storia. Credo che questo signore non ricordi la storia del motociclismo. Honda ha vinto otto titoli a squadre e undici costruttori dal 2003. Se c’è qualcuno che ha vinto con pochi, quella è stata la Ducati: ha vinto con un solo pilota. Se a lui va bene continuare ad essere secondo, faccia pure”.

