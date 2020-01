Sono momenti di grande tristezza in casa Lakers. La franchigia gialloviola piange da giorni la scomparsa di Kobe Bryant, leggenda losangelina che ha perso la vita in un tragico incidente domenica notte. Sono stati tanti gli omaggi che ne hanno onorato la memoria, ma è stato particolarmente toccante quello che Jeanie Buss, proprietaria dei Lakers, ha pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram: “Kobe, non so come esprimere cosa hai significato per me, la mia famiglia e i Los Angeles Lakers. Mio padre ti amava come un figlio, il che ci ha reso una famiglia. Quando mi hai invitato a pranzo poco dopo che mio padre era morto, mi stavo sforzando di trovare motivazioni e uno scopo. Kobe, hai portato Gianna per passare un po’ di tempo con me. Hai spiegato che volevi mostrarle che le donne possono essere leader nella NBA, proprio come gli uomini. Dapprima, sembrava l’azione di un padre devoto che dà l’esempio a sua figlia. Ma in effetti – e sono piuttosto sicura che tu sapessi ESATTAMENTE cosa stavi facendo – quello che hai fatto era darmi l’ispirazione e la forza che stavo cercando. Ripenso spesso a quel giorno e mi fa ridere e mi rende forte. Richiamo quel ricordo ogni qual volta mi sento giù e ho bisogno di un po’ di coraggio. Per tutto quello che hai fatto in campo che mi ha riempito di così tanta gioia e amore, per tutte le vite che hai cambiato attraverso la stessa pallacanestro, è stato quel giorno con Gigi che ha riacceso la mia grinta e determinazione.

Vanessa, Natalia, Bianka, e Capri – mi spiace così tanto per la vostra perdita. Siamo grati di avervi nelle nostre vite e saremo sempre qui per voi. Alle altre famiglie che hanno perso i loro amati domenica, l’intera famiglia dei Lakers è in lutto con voi. Laker Nation – siamo una famiglia in cordoglio per la perdita di persone che tutti noi amavamo tanto. Saremo in lutto insieme, piangeremo insieme, ma guariremo anche insieme, ameremo insieme e vinceremo INSIEME. Vi amiamo.

Per saperne di più su come aiutare le famiglie colpite da questa tragedia andato su MambaOnThree.org e per promuovere il retaggio di Kobe e Gianna nello sport giovanile visitate MambaSportsFoundation.org.“.

